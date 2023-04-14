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Коммерсантъ FM
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«Команды решают в турнире разные задачи»

Владимир Осипов — о 23-м туре Российской премьер-лиги

После Лиги чемпионов в Европе были сыграны первые матчи 1/4 финала Лиги Европы. Самым ярким получилось противостояние в Манчестере, где «Юнайтед» сыграл вничью с «Севильей» (2:2). Английская команда имела серьезное преимущество и долгое время вела со счетом 2:0, но в концовке матча «Севилья» смогла отыграться. Ответную встречу команды проведут в Испании через неделю, а уже в субботу стартует 23-й тур российского футбольного чемпионата. Что ждет болельщиков в матчах РПЛ, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В 23-м туре наблюдается серьезный дефицит громких вывесок. Можно, конечно, попытаться разогнать историческое и в прошлом легендарное дерби «Торпедо»—«Спартак», которое еще и пройдет в «Лужниках». Только вот команды решают в турнире разные задачи. «Спартак» под шквалом критики бьется за медали, а автозаводцы пытаются остаться в РПЛ, где занимают последнюю строчку в турнирной таблице. Правда, некой пикантности матчу добавляет противостояние главных тренеров из Испании.

ЦСКА обыграл «Химки» в матче РПЛ

Но одного взгляда на коэффициенты достаточно, чтобы понять расклад сил. В «Лиге ставок» победа «Спартака» идет за 1,42, а успех «Торпедо» — выше 7,5. К тому же «Спартак», несмотря на все игровые проблемы, будет добавлять, уверен комментатор Олег Пирожков: «Оценивать команду нужно по лучшим проявлениям. И лучшие проявления "Спартака" при Гильермо Абаскале — это комбинации, когда они в Кубке "Зениту" забивали второй и третий мячи, еще ряд матчей. Если бы это не было в принципе возможно, мы бы этого и не видели. Так что я думаю, что они еще наберут ход».

А вот будет ли добавлять «Динамо»? Вопрос, который пока остается без ответа. В рамках 23-го тура бело-голубые играют дома с «Нижним Новгородом» и, по идее, должны побеждать. «Лига ставок» дает на успех команды Славиши Йокановича коэффициент 1,57, победа «Нижнего» идет за 6. Но дело в том, что гостей сейчас возглавляет Сергей Юран, который умеет расстраивать фаворитов. А в какой футбол играет «Динамо», совершенно непонятно, отмечает футбольный эксперт Валерий Непомнящий: «Если я смотрю на "Спартак" при любом построении, там все ясно. А во что с ними будет играть дальше "Динамо", непонятно».

Зато всем понятно, в какой футбол играет ЦСКА. Команда Владимира Федотова почти достала в турнирной таблице московский «Спартак» и, с точки зрения многих экспертов, является главным претендентом на серебряные медали. Один из клиентов «Лиги ставок» зарядил на такой исход 160 тыс. руб. с коэффициентом 3,5. В 23-м туре ЦСКА играет на выезде с «Уралом». Соперник непростой, но красно-синие знают чего хотят, считает комментатор Константин Генич: «ЦСКА играет прагматично, я бы не сказал, что прямолинейно, они работают на результат. И никто не требует, чтобы это был суперъяркий фестивальный футбол. Но этот результат есть».

Так что победа ЦСКА над «Уралом» с коэффициентом 2,2 выглядит заманчиво, так же, как и победа «Локомотива» в Оренбурге за 2,95. «Локомотив» с Артемом Дзюбой показал, что даже с «Зенитом» может играть на равных. Правда, в «Оренбурге» есть свои особенности, о которых напомнил тренер сборной России Николай Писарев: «Они поймали свою фишку. Это домашняя команда, которая понимает, как использовать преимущество искусственного поля. Первые 20-25 мин у любой приезжей команды адаптация, садятся ноги. И надо гнать темп и постараться это преимущество реализовать, что "Оренбургу" и удается».

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«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

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Кадры матча «Зенит»—«Локомотив»

Кадры матча «Зенит»—«Локомотив»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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Кадры матча «Зенит»—«Локомотив»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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Кстати, история, связанная с этим стадионом, здорово повеселила на этой неделе футбольную общественность. После того как Валерий Карпин заявил, что поле в Оренбурге меньше, чем нужно, клуб выпустил ролик, где симпатичная девушка произвела замеры газона. После этого на графике показали, что размеры поля точно такие же, как в Ростове, а девушка заявила на камеру «некоторым всегда кажется, что у них больше».

Любят в Оренбурге футбол, и «Локомотив» в этом городе вполне может притормозить. А вот «Зенит» свой путь к очередному чемпионству остановит вряд ли. Так что победа команды Сергея Семака в Ростове с коэффициентом 1,6 в «Лиге ставок», можно сказать, почти верняк. Матч «Ростов»—«Зенит» завершит программу 23-го тура в воскресенье, и эту встречу, конечно, покажут в прямом эфире общедоступного телеканала «Матч ТВ».

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