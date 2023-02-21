В Сызранском районе произошло смертельное ДТП с грузовиком и легковым авто

Смертельное ДТП произошло во вторник в Сызранском районе Самарской области. Происшествие случилось на 878 км трассы М-5 «Урал» около села Заборовка. Об этом сообщает региональная поисково-спасательная служба.

«Во встречном направлении столкнулись легковой и грузовой автомобили. В легковом автомобиле требовалась помощь водителю. В результате столкновения он получил травмы, несовместимые с жизнью»,– говорится в сообщении.

Фото: Поисково-спасательная служба Самарской области

В 8:12 (MSK+1) спасатели поисково-спасательного отряда Сызрани начали извлекать из машины тело водителя. Работы провели с помощью гидравлического инструмента. В 9:55 они были окончены.

В минувший четверг на территории Самарской области в ДТП погибли главный врач больницы «РЖД-Медицина» Ульяновска Ирина Агафонова и главный бухгалтер учреждения Татьяна Ломатова. Также серьезные травмы в аварии получили главный экономист Ольга Иноходцева и водитель Дмитрий Корнилов. В настоящее время им оказывают помощь медики региона.

Георгий Портнов