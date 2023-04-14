Еще одно возгорание сухой травы около реки Буй произошло в Удмуртии

В Камбарском районе Удмуртии около реки Буй вновь произошло возгорание сухой растительности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Информация об этом поступила 13 апреля около 14:46. На этот раз горел участок со стороны села Амзя в Башкортостане.

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Ситуация ухудшается непроходимостью дорог и усилением ветра. На месте работают все необходимые силы и средства.

Напомним, 12 апреля пожарные ликвидировали возгорание в Камбарском районе на площади больше 190 га.