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Коммерсантъ FM
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Представительства России в Европе выдали с начала года 48,5 тыс. виз — в десть раз меньше чем до пандемии

Загранучреждениям МИД России в странах Европы в первом квартале 2023 года выдали 48,5 тыс. виз, из которых 27,6 тыс. были предоставлены для деловых поездок и 8,2 тыс. — для туристических. Об этом сообщил директор консульского департамента российского внешнеполитического ведомства Алексей Климов.

«При том, что эти показатели в относительном плане являются крайне низкими, если сравнивать с допандемийными временами — падение примерно десятикратное, то абсолютные цифры свидетельствуют о том, что заинтересованность как в деловых, так и туристических поездках в Россию со стороны граждан европейских стран, несмотря на развернутую в них антироссийскую пропаганду, в целом сохраняется»,— рассказал «РИА Новости» господин Климов.

По словам директора консульского департамента МИД РФ, перспективы дальнейшего увеличения количества поездок европейских граждан в Россию в первую очередь зависят от темпов восстановления транспортной логистики. После начала российской военной операции на Украине страны Европы ввели запрет на выполнение полетов гражданских самолетов из России. В качестве ответной меры Росавиация ввела ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств.

Ранее Австрия отказала большей части российской делегации в выдаче виз для участия в сессии спецкомитета ООН, которая пройдет с 11 по 21 апреля. В частности, визы не получили представители Генпрокуратуры, Следственного комитета и МВД. Москва назвала решение Австрии «актом политического давления».

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