Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Воронежской области на 1,3 тысячи гектаров создан природный заказник «Липчанская гора»

Постановлением правительства Воронежской области на территории Богучарского района создан государственный природный заказник регионального значения «Липчанская гора». Особо охраняемая природная территория в нем занимает 1332,52 га.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В правительстве региона «Ъ-Черноземье» пояснили, что в рамках комплексного экологического обследования указанной территории специалисты выявили «наличие уникального по природоохранной значимости природного комплекса правого борта долины реки Левая Богучарка, связанного с геологическими, геоморфологическими и почвенными особенностями территории».

«На степном останце с ковыльными склонами произрастает флора богатая редкими охраняемыми степными видами растений, четыре из которых занесены в Красную книгу РФ (бельвалия сарматская, ковыль Залесского, ковыль красивейший, ковыль перистый), а 18 – в Красную книгу Воронежской области. Кроме того, на территории обитают редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, пять из которых занесены в Красную книгу региона (красотел золототочечный, долгоносик морковный, медведица геба, богомол обыкновенный, гадюка Никольского)»,- сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии области.

Учитывая особую природоохранную значимость территории для сохранения «фрагментов естественной степной растительности» и наличие выявленных объектов охраны, а также для предотвращения дальнейшего антропогенного воздействия и была констатирована необходимость организации ООПТ. В департаменте отметили, что при создании заказника «Липчанская гора» земельные участки, расположенные на его территории, у правообладателей не изымались.

Владимир Зоркий

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...