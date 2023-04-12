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Ростовских полицейских объединяют в сообщество

Более двадцати сотрудников МВД заподозрили во взятках

В Ростовской области раскрыта деятельность преступного сообщества полицейских, в течение восьми лет получавших взятки от торговцев, работавших на потребительском рынке. Более 20 бывших и действующих сотрудников ГУ МВД России по региону подозревают в том, что они за плату от 3 тыс. руб. до 50 тыс. руб. в месяц не привлекали предпринимателей к ответственности за нарушения. В рамках возбужденных дел об организации преступного сообщества и взяточничества оперативники провели около 85 обысков в рабочих кабинетах и домах подозреваемых.

Преступное полицейское сообщество выводят из тени

Преступное полицейское сообщество выводят из тени

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Преступное полицейское сообщество выводят из тени

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в преступном сообществе, а также о получении взяток (чч. 1, 2, 3 ст. 210, ч. 6 ст. 290 УК РФ) в отношении бывших и действующих сотрудников ГУ МВД России по Ростовской области. Подозреваемыми по делу стали более 20 человек.

По данным следствия, преступное сообщество действовало в Ростове-на-Дону с июля 2015 года по настоящее время. Его предполагаемым руководителем является бывший заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ростову-на-Дону Дмитрий Рыбалко. Среди возможных участников названы также Алексей Абакумов, Николай Щитов, Сергей Ляпкин и Сергей Сунгуртян.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области отказались уточнить должности и звания фигурантов. На сайте ведомства Алексей Абакумов в публикации 2021 года назван начальником отдела полиции № 8 УМВД России по Ростову-на-Дону, остальные из перечисленных подозреваемых не упоминаются.

Как указано в материалах дела, участники организации получали взятки за непривлечение к административной и иной ответственности лиц, занимающихся торговлей в сфере потребительского рынка.

«Руководителем преступного сообщества была установлена минимальная сумма денежных средств от 3 тыс. руб. до 50 тыс. руб. в месяц, которые руководители структурных подразделений преступного сообщества получали от предпринимателей и передавали Рыбалко в конце каждого месяца», — сказано в сообщении пресс-службы СКР.

Величина платежа зависела от количества торговых помещений. Предполагается, что общая сумма полученных взяток составила 25 млн руб.

Установить обстоятельства преступлений следователи СКР смогли во взаимодействии с подразделениями ФСБ России и Главного управления собственной безопасности МВД России.

«Проведено 85 обысков на рабочих местах, а также по местам жительства и регистрации фигурантов. Изъяты денежные средства в особо крупном размере, предметы и документы, имеющие доказательственное значение», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отметим, что на минувшей неделе в Ростовской области прошла серия оперативных мероприятий в отношении представителей судебной системы. По данным местных СМИ, бригада сотрудников ФСБ, МВД и СКР провела обыски и выемки документов в рабочих кабинетах трех десятков судей, работающих в Ростовском областном, Октябрьском, Железнодорожном, Кировском и Советском судах Ростова-на-Дону, а также в судах Волгодонского района, Шахт и Каменска-Шахтинского. Позже стало известно, что Высшая квалификационная коллегия судей России приняла отставку председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. По данным «Ъ», вскоре она может стать фигуранткой уголовного дела.

Кристина Федичкина

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