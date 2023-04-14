Суд не стал рассматривать прошение об УДО сына экс-губернатора Иркутской области

Ангарский горсуд Иркутской области отказал Андрею Левченко, сыну бывшего губернатора Сергея Левченко, в принятии ходатайства об условно-досрочном освобождении. Основанием для такого решения стали недочеты в документации, рассказали в пресс-службе суда, пояснив, что после их устранения Андрей Левченко может повторно обратиться в суд с аналогичным прошением. О каких недочетах идет речь, в суде не пояснили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Приговор Левченко-младшему вынесли в июле 2022 года. Кировский районный суд Иркутска установил факты картельного сговора между подконтрольным Андрею Левченко предприятием и производителями лифтов с целью получения незаконного дохода при поставках и монтаже оборудования.

По статье Уголовного кодекса о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и ограничении конкуренции (ст. 178 УК РФ) сыну экс-главы региона назначили девять лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 1,6 млн руб. В последующем Иркутский областной суд снизил ему срок заключения на треть, до шести лет. Сын бывшего губернатора отбывает наказания в ИК-14 в Ангарске.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев