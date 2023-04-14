Власти Республики Конго рассматривают возможность внедрения платежной системы «Мир»

Власти Демократической Республики Конго изучают возможность использования в стране российской платежной системы «Мир». Об этом сообщил посол республики в России Иван Вангу Нгимби.

Иван Вангу Нгимби уточнил, что идею об использовании платежной системы «Мир» предложил один из российских частных банков на фоне проблем, возникших с денежными переводами из-за введенных западными странами санкций. «Мы направили это предложение конголезским властям, которые обсуждают этот вопрос с Центральным банком и заинтересованными органами»,— сообщил он (цитата по «РИА Новости»).

Посол отметил, что после введения антироссийских санкций посольство Демократической Республики Конго в России столкнулось с трудностями в банковских операциях. Диппредставительство не может получить деньги на выплату зарплаты сотрудникам. По словам Ивана Вангу Нгимби, родители конголезских студентов, которые проходят обучение на территории России, не могут отправить им деньги.

Платежная система «Мир» на данный момент работает в некоторых банка[-партнерах в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, на Кубе, в Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Больше 15 стран выражали готовность к ее внедрению.