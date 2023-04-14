В Алтайском крае продолжают тушить лесной пожар на границе с Казахстаном

Всего в ликвидации возгорания в Михайловском районе Алтайского края принимают участие 135 пожарных и более 100 единиц техники, в том числе вертолет и пожарный поезд. Площадь возгорания достигла 20 га, угрозы для населенных пунктов нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

«Расширения площади или распространения пожара нет. В ночное время произведены работы по недопущению повторных возгораний там, где огонь уже прошел. С 8.00 14 апреля тушение пожара продолжено», - сообщили в правительстве региона.

Власти отмечают, что при возникновении необходимости на место будут направлены дополнительные силы и средства.

О возгорании вблизи границы с Казахстаном 13 апреля сообщил глава Алтайского края Виктор Томенко в своем Telegram-канале. Для защиты от лесного пожара в район были направлены сотрудники МЧС. Огонь подошел к жилью на расстояние около 10 км. По словам губернатора, возгорание в Михайловском районе первый серьезный лесной пожар в этом сезоне, который начался 12 апреля.

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Лолита Белова