Лесной пожар угрожает населенному пункту в Алтайском крае на границе с Казахстаном

Силы главного управления МЧС по Алтайскому краю направлены в село Бастан и соседние населенные пункты для защиты их от лесного пожара. Огонь подошел к жилью на расстояние около 10 км, говорится в сообщении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Как уточнили в главном управлении, с пожаром борются 35 сотрудников лесоохраны и 22 спасателя МЧС, задействована «вся необходимая пожарная техника». Пожар, по предварительным данным, пришел из соседнего Казахстана, распространению огня способствует сильный порывистый ветер.

«Если будет необходимость – направим в Михайловский район подкрепление. Лично слежу за ситуацией»,– записал в своем Telegram-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Село Бастан находится на территории Михайловского района края, граничащего с Казахстаном. В этом населенном пункте проживает менее тысячи человек.

Пожароопасный сезон в регион начался накануне – 12 апреля. Господин Томенко назвал пожар в Михайловском районе первым серьезным лесным пожаром в этом сезоне.

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Валерий Лавский