Полиция в Красноярском крае обнаружила более 5 кг наркотиков в холодильнике у закладчика

В Козульском районе Красноярского края полиция задержала мужчину, у которого обнаружено несколько килограммов различных видов наркотиков. Запрещенные вещества предполагаемый наркодилер хранил в холодильнике и в автомобиле, сообщает пресс-служба краевой полиции. Полицейские изъяли более 5 кг наркотических средств природного происхождения и синтетических.

Жилье, где обнаружили наркотики, снималось специально для хранения и фасовки запрещенных веществ.

По информации правоохранителей, 30-летнего мужчину задержали с поличным, когда он приехал в лес к тайнику где хранил наркотики. Вещества планировалось продавать через интернет. Как уточняет полиция, мужчина – так называемый «оптовый закладчик». В его обязанности входило оборудование тайников для мелких дилеров. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

В марте 2023 года полицейские перекрыли крупный канал наркотрафика в Новосибирске. Правоохранители изъяли запрещенных веществ на 100 млн руб.

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Сергей Балин