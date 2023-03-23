Полицейские перекрыли крупный канал наркотрафика в Новосибирске, стоимость изъятых веществ – 100 млн руб

Сотрудники транспортной полиции задержали пятерых членов преступной группы, которая занималась наркотрафиком. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей злоумышленники покупали запрещенные вещества в нелегальном интернет-магазине. Они приобретали крупные партии товара и перепродавали мелким оптом на территории Красноярского края, Новосибирской и Иркутской областей. Один из соучастников задержан Новосибирской области с поличным после получения партии наркотиков. Позднее оперативники задержали остальных членов преступной группы в Красноярском крае и Иркутской области.

«В ходе обысков по местам жительства подозреваемых и в устроенных ими тайниках обнаружено порядка 25 кг различных наркотиков – мефедрон, героин, кокаин, метадон, гашиш и метамфетамин. Стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет около 100 млн руб.»,– сообщает Ирина Волк.

Задержанных подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело,по статьями 30 и 228.1 УК РФ. Подозреваемых заключили под стражу.

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Сергей Балин