Прокуратура внесла представление мэру Новосибирска за недостаточный контроль за благоустройством города

Мэру Новосибирска Анатолию Локотю прокуратурой региона внесено представление о ненадлежащем контроле в области благоустройства города, сообщает ведомство. Прокуратура напоминает, что в городе не должен находиться мусор на общественных территориях, снег должен своевременно убираться, земляные работы должны завершаться своевременно и с восстановлением поврежденных элементов и т.д.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Контроль за соблюдением этих правил и привлечение виновных лиц к административной ответственности, должна осуществлять мэрия»,– напоминает прокуратура. Также ведомство отмечает, что недостаточный порядок на улицах «крайне негативно сказывается на внешнем облике областного центра и вызывает обоснованное недовольство у граждан». Прокуратура требует от руководств Новосибирска активизировать работу по контролю за благоустройством города.

На этой неделе прокуратура также внесла Анатолию Локотю представление из-за ненадлежащего содержания ливневой канализации – к 5 апреля к приему паводковых вод были готовы только 2837 ливневок из 4325. Также часть из них не соответствовала нормативным требованиям.

В прошлом году суд обязал мэрию закупить дорожную технику для уборки города. В марте 2023 года мэрия сообщила, что «Сбербанк лизинг» за 700 млн рублей поставит 51 единицу спецтехники для уборки Новосибирска. Ее поставки планируются до 1 августа.

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Оксана Павлова