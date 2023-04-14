Турция хочет подписать с Египтом долгосрочное соглашение о поставках газа

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил о заинтересованности его страны в подписании долгосрочного соглашения о поставках газа из Египта. Министр поднял эту тему на пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри, который посетил Анкару с официальным визитом.

Сейчас Турция уже импортирует сжиженный газ из Египта, в том числе для его регазификации и экспорта в другие страны. «Но мы хотим вместо покупки египетского газа на спотовом рынке заключить средне- или долгосрочное соглашение (о постоянных поставках.— "Ъ") между нашими энергетическими компаниями»,— уточнил господин Чавушоглу (цитата по ТАСС).

Министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарик аль-Мулла говорил, что на египетском шельфе в Средиземном море недавно нашли крупное газовое месторождение Наргиз. Объем его запасов пока оценивается. По словам министра, это месторождение сопоставимо с ключевым египетским месторождением Зохр, чей потенциал оценивают в 850 млрд куб. м газа.

Лаура Кеффер