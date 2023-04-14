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Коммерсантъ FM
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«Бавария» наказала Садио Мане за драку

Сенегальский нападающий футбольного клуба «Бавария» Садио Мане не будет включен в заявку на домашний матч 28-го тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма», который пройдет 15 апреля. Об этом в четверг сообщила пресс-служба «Баварии». Причиной данного решения стали неправомерные действия Мане после гостевого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити» (0:3). Также нападающий получил штраф, сумма которого не уточняется.

В среду газета Bild сообщила, что Мане подрался с одноклубником Лероем Сане после матча с «Манчестер Сити», который прошел днем ранее. По информации источника, Мане первым ударил немецкого форварда и разбил ему губу. В четверг Bild сообщила, что Мане отстранили от тренировок с первой командой.

ТАСС

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