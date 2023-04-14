Лионель Месси и Килиан Мбаппе попали в список самых влиятельных

Нападающие футбольного клуба ПСЖ аргентинец Лионель Месси и француз Килиан Мбаппе были включены американским журналом Time в список «100 самых влиятельных людей» в 2023 году. Полностью перечень знаменитостей опубликован на сайте журнала в четверг.

В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре и получил награду лучшему игроку турнира, Мбаппе стал серебряным призером и лучшим бомбардиром соревнования. Позднее аргентинец был признан Международной федерацией футбола (FIFA) лучшим игроком года, француз также попал в тройку финалистов на получение награды.

Из спортсменов в список журнала Time также попали американцы: горнолыжница Микаэла Шиффрин, установившая абсолютный рекорд по победам на этапах Кубка мира, квотербек команды по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс, победивший в Super Bowl-2023 — финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) — и ставший самым ценным игроком сезона и финальной игры, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Бриттни Грайнер, осужденная в РФ за контрабанду наркотиков, и польская теннисистка Ига Швёнтек, победившая на двух турнирах Большого шлема и четырех — категории WTA 1000 в сезоне 2022 года.

ТАСС