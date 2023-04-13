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Строители нового мира

Директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ Виктор Хейфец о визите президента Бразилии в Китай

Виктор Хейфец

Виктор Хейфец

Фото: Из личного архива Виктора Хейфеца

Виктор Хейфец

Фото: Из личного архива Виктора Хейфеца

Поездка «нового старого» бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в КНР, кульминацией которой станут пятничные переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, может стать эпохальной. У Пекина и Бразилиа совпали интересы — в обоих столицах стремятся ускорить формирование нового порядка международных отношений, основанного на мультилатерализме.

В этом плане показательно заключенное в конце марта соглашение о постепенном переходе при двусторонней торговле на расчеты в юанях и реалах. Дело не в ожидаемом выпадении из оборота суммы в $150 млрд; это не произойдет ни сегодня, ни даже завтра. Речь идет о потере доверия к дензнакам США.

Запустив механизм односторонних масштабных санкций, включающих превращение доллара в оружие, американские власти сами начали пилить сук, на котором сидят: разбалансировали мировую систему торговли и напугали целый ряд государств.

Бразильцы теперь готовы использовать CIPS — китайский аналог системы быстрых платежей, который может быть задействован и в торговле с Россией (ведь SWIFT закрыт для большинства российских банков). Почти наверняка по тому же пути последует и ряд других региональных держав.

Главная цель президента Бразилии — вновь сделать страну глобальным игроком. И Лула прекрасно понимает, что ему нужны влиятельные союзники. От Вашингтона он такой поддержки не дождется, а Китай готов действовать. Кстати, летом Лула займет пост временного председателя Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР), и ему важно обеспечить максимальное количество прочных связей с Пекином — от координации договора о зоне свободной торговли КНР—МЕРКОСУР до возможного присоединения к китайской инициативе «Пояс и путь».

Кроме того, в планах Лулы — создание «клуба стран, выступающих за мир». Отвергая возможность территориальных приращений силовыми методами, он в то же время ставит барьер на пути чаяний Киева: «Зеленский не может хотеть получить все сразу». Это даже не формула «Крым в обмен на безопасность».

Заявление Лулы — манифест неприсоединившихся стран, недовольных односторонними санкциями, которые создали чрезмерные риски для мировой экономики.

Конкретизируя китайские инициативы, президент Бразилии вновь дает понять: есть много стран, жаждущих мира, но не считающих, что путь к урегулированию лежит через накачивание Украины оружием.

Как Владимир Путин принял председателя КНР Си Цзиньпина

В Москве в марте побывали и Си Цзиньпин, и советник Лулы Селсу Аморим. Так что Кремль наверняка получил информацию о планах бразильского президента и ничего против них не имеет. Напротив, такие усилия вписываются в только что обновленную Концепцию внешней политики России, где много говорится о значимости «глобального Юга» и БРИКС. Там же упоминается о стремлении к развитию отношений с Бразилией. Конечно, 10–15 лет назад сближаться с РФ и КНР бразильцам было легче, ведь Вашингтон не шантажировал, требуя выбрать: «Мы или Китай». Сегодня такое давление оказывается публично, но уже можно констатировать, что оно привело к обратному эффекту.

Вряд ли мирный план Лулы приведет к немедленной положительной реакции Москвы. И еще наивнее ждать его одобрения в ЕС и США. Но бразильский и китайский лидеры ждут поддержки не в Вашингтоне, а среди стран третьего мира.

Основной вопрос — не Украина, а формирование нового центра притяжения, подразумевающего, что «глобальный Юг» становится реальной альтернативой Западу.

Лула и Си возглавить эти процессы вполне способны.

Виктор Хейфец,главный редактор журнала «Латинская Америка», директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ

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