Теннисистки вложили ракетки в ножны

Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила об отмене своего решения по поводу приостановки турниров в Китае, принятого 16 месяцев назад в связи с так называемым делом Пэн Шуай — экс-первой ракетки мира в парном разряде, которая 2 ноября 2021 года обвинила бывшего вице-премьера Госсовета КНР Чжана Гаоли в сексуальном насилии. В заявлении WTA признается, что целей, которые преследовались полтора года назад ее руководством, «невозможно достичь полностью». При этом финансовое состояние организации не позволяет ей терять китайский сегмент рынка, без которого дальнейший коммерческий прогресс профессионального женского тенниса будет крайне затруднен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Китайская теннисистка Пэн Шуай на Открытом чемпионате Австралии (январь 2020 года)

Фото: Andy Brownbill / AP Китайская теннисистка Пэн Шуай на Открытом чемпионате Австралии (январь 2020 года)

Фото: Andy Brownbill / AP

Заявление WTA о возобновлении предстоящей осенью женских профессиональных теннисных турниров в Китае опубликовано на ее официальном сайте, несмотря на то что расписание на заключительную треть нынешнего сезона пока не сформировано.

Напомним, что решение о приостановке сотрудничества с Китаем было принято руководством WTA в начале декабря 2021 года в связи так называемым делом Пэн Шуай. Месяцем ранее эта известная спортсменка, возглавлявшая в свое время мировой парный рейтинг, обвинила бывшего вице-премьера Госсовета КНР Чжана Гаоли в сексуальном насилии, а затем исчезла из информационного пространства и перестала выходить на связь. Позже Пэн Шуай фактически дезавуировала собственные заявления.

В феврале 2022 года она встретилась за обедом с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом и через переводчика дала интервью известному французскому изданию L`Equipe, ответив на вопросы, согласованные с китайской стороной. На тот момент позиция WTA не изменилась. Считая, что действия теннисистки контролируются властями Китая, организация настаивала на проведении независимого расследования.

WTA открыто признала, что, несмотря на все усилия, предпринятые ею в течение последних 16 месяцев, кардинально изменить ситуацию в этом деле не удалось.

«Мы не смогли добиться всего, чего хотели. Но мы были на связи с людьми, близкими к Пэн Шуай, и уверены, что она благополучно живет со своей семьей в Пекине. Мы также получили заверения в том, что игроки и персонал WTA будут в безопасности во время пребывания в Китае»,— подчеркивается в свежем пресс-релизе организации. Поэтому «в сентябре нынешнего года турниры WTA в Китае возобновятся».

Объясняя свою нынешнюю позицию в интервью The New York Times, председатель и исполнительный директор WTA Стив Саймон отмечает, что поставленных ранее целей просто «невозможно достигнуть полностью», а «продолжать прежнюю стратегию, похоже, не имеет смысла, тут нужен другой подход». Также Саймон утверждает, что в результате опроса среди теннисисток выяснилось, что некоторые из них не поддерживают идею возвращения в Китай, но большинство высказались в пользу этого решения.

Следует, впрочем, иметь в виду, что прежняя позиция WTA, выглядевшая принципиальной, все же во многом носила символический, а не содержательный характер. Ведь начиная с весны 2020 года на протяжении трех лет крупные международные спортивные соревнования на территории Китая, за исключением пекинской зимней Олимпиады 2022 года, были отменены из-за коронавируса.

Теперь же, когда КНР открылась для мирового спорта, WTA дала задний ход. И это по большому счету неудивительно.

Напомним, что в 2019 году в Китае проходило 9 из 54 турниров WTA Tour, на которых разыгрывалось в общей сложности более $30,5 млн призовых, в том числе итоговое состязание в Шэньчжэне с рекордным призовым фондом $14 млн. В последние же два сезона c организацией WTA Finals возникали проблемы, а его призовой фонд пришлось сократить почти в три раза, до $5 млн. Причем если в мексиканской Гвадалахаре в 2021 году турнир по крайней мере вызвал большой зрительский интерес, то в прошлом сезоне в американском Форт-Уэрте (штат Техас) трибуны на нескольких матчах были практически пустыми.

Важность китайского сегмента теннисного рынка косвенно подтверждает и то обстоятельство, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР), которая на словах поддержала WTA в ее усилиях по расследованию дела Пэн Шуай, на протяжении полутора лет не заявляла о приостановке проведения своих турниров в Китае, руководствуясь при составлении своего расписания исключительно позицией китайских властей по коронавирусу.

В текущем году в календаре АТР запланированы четыре турнира в КНР — в Чэнду и Чжухае (категория 250), Пекине (500) и Шанхае (Masters 1000). WTA же, по словам Саймона, намерена провести регулярные состязания своего тура в Чжэнчжоу, Пекине, Гуанчжоу, Наньчане, Гонконге, Ухане, а также два итоговых турнира — второстепенный в Чжухае и главный в Шэньчжэне, причем контракт с этим городом, подписанный в свое время на десять лет, судя по всему, теперь будет пролонгирован до 2031 года.

По мнению члена совета директоров Международной федерации тенниса Алексея Селиваненко, в нынешней ситуации решение WTA выглядит логично и идет на пользу теннису как глобальному виду спорта. «С завершением этой истории и возвращением WTA в Китай можно говорить о том, что теннис после нескольких непростых лет вернулся на мировую арену в полном объеме»,— считает он.

Евгений Федяков