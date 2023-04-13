Власти Петербурга поддержат Беларусь в открытии генконсульства в городе

Правительство Санкт-Петербурга заявило о готовности оказать поддержку Республике Беларусь в вопросе открытия генерального консульства республики в городе. Об этом сообщила пресс-служба Смольного по итогам рабочей встречи губернатора Александра Беглова и посла РБ в России Дмитрия Крутого.

«Мы полностью поддерживаем расширение дипломатического представительства Республики Беларусь в Санкт-Петербурге и готовы оказать поддержку в данном вопросе»,— цитирует пресс-служба слова главы города.

Сейчас стороны занимаются подбором помещения для размещения генконсульства.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Петербург подписал с Минском продовольственные контракты на 14,6 млрд рублей.

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