Петербург подписал с Минском продовольственные контракты на 14,6 млрд рублей

В преддверии Дней Санкт-Петербурга в Минске и заседания Совета делового сотрудничества города и Республики Беларусь состоялся 2-й Белорусский продовольственный форум. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

В рамках мероприятий работающие в Петербурге российские торговые сети заключили контракты на поставку продуктов из Беларуси на 14,6 млрд руб. Суммарно в форуме приняли участие более 400 компаний из двух стран. Мероприятие посетили предприниматели из 19 регионов страны.

«Форум уже зарекомендовал себя как эффективный формат переговоров для российского и белорусского бизнеса. Он открывает новые возможности для наших стран, укрепляет экономические связи»,— отметил губернатор Александр Беглов.

В феврале «Ъ-СПб» рассказывал, что лабораторная служба Хеликс приобрела 100% медицинской лаборатории сети «Синэво», крупнейшей частной компании на рынке Беларуси. Компания ранее была частью международного холдинга «Медикавер». «Синэво» на белорусском рынке предлагала более 1300 анализов, включая необходимые для диагностики редких заболеваний.

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