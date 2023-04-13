Балицкий заявил о задержании трех украинских диверсантов в Мелитополе

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что правоохранительные органы задержали в Мелитополе трех членов диверсионно-разведывательной группы Украины 49, 30 и 26 лет. По его словам, задержанные причастны к совершению терактов на территории области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Установлено, что именно они осуществили подрыв железнодорожного полотна, а также вели подготовку покушений на работников железнодорожной станции и сотрудников администрации. У них изъяты взрывчатые вещества и комплектующие к самодельным взрывным устройствам, которые они брали в подготовленных СБУ схронах»,— написал Евгений Балицкий в Telegram-канале.

По словам врио региона, задержанным грозят тюремные сроки вплоть до пожизненных. Господин Балицкий напомнил, что меры безопасности в Запорожской области усилены, и заявил, что наказание для тех, кто выполняет приказы СБУ, будет «максимально суровым».

В сентябре 2022 года ряд украинских СМИ сообщили о том, что неизвестные подорвали в Мелитополе железную дорогу. В результате взрыва были разрушены приемно-отправочный путь, рабочий околоток станции Низяны, повреждены 25 шпал и плеть пути, сообщало издание «Страна.ua».

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Эрдни Кагалтынов