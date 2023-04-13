Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Балицкий заявил о задержании трех украинских диверсантов в Мелитополе

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что правоохранительные органы задержали в Мелитополе трех членов диверсионно-разведывательной группы Украины 49, 30 и 26 лет. По его словам, задержанные причастны к совершению терактов на территории области.

Евгений Балицкий

Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Установлено, что именно они осуществили подрыв железнодорожного полотна, а также вели подготовку покушений на работников железнодорожной станции и сотрудников администрации. У них изъяты взрывчатые вещества и комплектующие к самодельным взрывным устройствам, которые они брали в подготовленных СБУ схронах»,— написал Евгений Балицкий в Telegram-канале.

По словам врио региона, задержанным грозят тюремные сроки вплоть до пожизненных. Господин Балицкий напомнил, что меры безопасности в Запорожской области усилены, и заявил, что наказание для тех, кто выполняет приказы СБУ, будет «максимально суровым».

В сентябре 2022 года ряд украинских СМИ сообщили о том, что неизвестные подорвали в Мелитополе железную дорогу. В результате взрыва были разрушены приемно-отправочный путь, рабочий околоток станции Низяны, повреждены 25 шпал и плеть пути, сообщало издание «Страна.ua».

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...