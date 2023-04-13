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ФК «Амкар Пермь» проиграл первый матч после смены главного тренера

Футбольный клуб «Амкар Пермь» потерпел второе поражение подряд в возобновленном первенстве второй лиги. Сегодня, 13 апреля, пермский клуб уступил дома омскому «Иртышу» со счетом 1:3. Это поражение осложнило для ФК «Амкар Пермь» выполнение основной задачи сезона — выход в первый дивизион.

Следующий матч «красно-черных» пройдет также в Перми. Соперником будет барнаульский ФК «Динамо».

Напомним, 2 апреля в первом матче возобновленного первенства страны среди команд второй лиги в Миассе ФК «Амкар Пермь» проиграл со счетом 1:2 московскому ФК «Торпедо». После этого руководство пермского клуба сменило тренерский штаб во главе Рустемом Хузиным. И. о. главного тренера был назначен Иван Черенчиков, прежде тренировавший молодежную команду ФК.

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