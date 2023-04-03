Депутат Госдумы от Краснодарского края Гусев добровольно отчитался о доходах за 2022 год

Большинство депутатов Госдумы не воспользовались правом не отчитываться о доходах публично. Как сообщается в Telegram-канале Думы, декларации представили 96,2% депутатов. Фракция «Справедливой России — За правду» (СРЗП) в полном составе опубликовала декларации на партийном сайте.

Согласно документу, первый заместитель думской фракции партии «Справедливая Россия — За правду», депутат ГД РФ от Краснодарского края Дмитрий Гусев в прошлом году заработал 6,2 млн руб. Ему принадлежит часть земельного участка площадью 1 тыс. кв. м, квартира площадью 35 кв. м и доля в квартире площадью 33,2 кв. м, доля в нежилом здании площадью 150 кв. м. В пользовании у депутата жилой дом площадью более 360 кв. м. Кроме того, господину Гусеву принадлежит автомобиль БМВ 730LD 2017 года выпуска.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий публикацию в интернете и СМИ деклараций чиновников о доходах, расходах и других сведений об их имуществе на время специальной военной операции (СВО).

Наталья Решетняк

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