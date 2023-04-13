Leica представила черно-белую фотокамеру M11 Monochrom

Компания Leica представила новый цифровой фотоаппарат — камеру M11 Monochrom, которая делает только черно-белые снимки. Стоимость камеры составляет €9,4 тыс.

Новинка получила полноформатную монохромную матрицу, разработанную специально для новой камеры. Заявлено, что M11 Monochrom может снимать в формате DNG или JPEG с разрешением 60 Мп, 36 Мп или 18 Мп. В Leica обещают, что камера обеспечивает «беспрецедентную передачу даже мельчайших деталей с чрезвычайно низким уровнем шума даже в сложных условиях освещения и при высоком диапазоне ISO».

Камера выполнена в цельнометаллическом корпусе с отделкой из алюминия и кожи, а экран защищен сапфировым стеклом. M11 Monochrom имеет 256 Гб встроенной памяти, поддерживает подключение через Bluetooth и USB-C, а также позволяет работать с отснятыми кадрами через мобильное приложение Leica Fotos для смартфона.

Новая Leica M11 Monochrom, посвященная камере Leica M Monochrom образца 2012 года, уже доступна в официальных салонах бренда.

Максим Вершинин