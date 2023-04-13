Адвокат Виталия Бережного, обвиняемого в изнасиловании и убийстве тюменской школьницы, отказался его защищать

Представитель стороны защиты обвиняемого в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки из Тюмени отказался представлять интересы Виталия Бережного, сообщил адвокат Александр Почуев в своем Telegram-канале.

По словам господина Почуева, причиной ухода стало унижение и давление со стороны судьи, а своим уходом он сделает лучше для доверителя, так как это поможет в установлении истины. В ближайшее время адвокат планирует завершить свое расследование.

«Такие маневры мой доверитель был вынужден осуществлять в связи с тем, что более 50 ходатайств обвинения были удовлетворены полностью или от части, а практически все ходатайства защиты (более 127) были отклонены или вообще оставлены без внимания»,— заявил адвокат Почуев.

Напомним, девочка пропала 30 июня 2021 года. 19 августа ее тело обнаружили в коробке на берегу одного озера Оброчное, в 2,5 км от ее дома. Спустя несколько дней был задержан подозреваемый в преступлении Виталий Бережной. Он дал признательные показания и был арестован. Позднее он заявил, что оговорил себя под пытками.

Адвокат Александр Почуев стал защитником Виталия Бережного в марте 2023 года, сейчас дело рассматривается в Московском городском суде.

В марте Виталия Бережного отправили в карцер московского СИЗО, По словам господина Почуева, решение было принято из-за того, что в камере, где находился Виталий Бережной и еще восемь человек, якобы нашли мобильный телефон.

Полина Хабарова

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