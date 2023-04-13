В Петербурге выдали свыше 80 тыс. Fan ID

Более 80 тыс. карт болельщика (Fan ID) выдали в Санкт-Петербурге с начала запуска проекта. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по информатизации и связи.

«На сегодняшний день в СанктПетербурге оформлено свыше 80 тысяч карт болельщика. Она необходима всем: от организаторов и болельщиков до участников соревнований и сотрудников СМИ»,— говорится в сообщении.

Напомним, ранее крупные российские футбольные клубы заявили о рекордном падении посещаемости на стадионах из-за введения Fan ID. Так, осенью 2022 года, спустя несколько месяц после введения Fan ID, средняя посещаемость чемпионата России по футболу составила 10,3 тыс. человек, снизившись затем до 7,6 тыс. Позже, на матче между сборными РФ и Ирака, куда можно было пройти без паспорта болельщика, на «Газпром Арену» пришло более 23 тыс. человек.

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