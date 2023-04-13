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Белгородские ученые нашли в «белом дожде» пепел и песок

Ученые Инжинирингового центра Белгородского государственного университета (БелГУ) исследовали выпавшую во время дождя субстанцию, которая сегодня, 13 апреля, оставила грязные следы на одежде и машинах в областном центре. По предварительным данным, она не опасна, сообщил официальный Telegram-канал университета.

Анализ показал, что с высокой долей вероятности субстанция представляет собой смесь пепла (сгоревшей органики), песка и других примесей. По словам директора Инжинирингового центра Ивана Никулина, местные ученые проводят консультации с профильными специалистами по поводу возможных источников данного материала.

О белых следах на одежде и машинах сообщили и жители других регионов, в том числе Воронежской области. Главный метеоролог региона Александр Сушков в беседе с «ВестиВоронеж» предположил, что восточный ветер принес большое количество пепла с Камчатки. Там в начале недели начал извергаться вулкан Шивелуч. Близлежащие к нему населенные пункты накрыли пеплопады, которые стали сильнейшими за последние 60 лет.

Сергей Толмачев, Воронеж

Фотогалерея

Пеплопад на Камчатке

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12 апреля около 10:00 по местному времени (2:00 мск) вулкан Шивелуч выбросил столп пепла высотой 10 км над уровнем моря

12 апреля около 10:00 по местному времени (2:00 мск) вулкан Шивелуч выбросил столп пепла высотой 10 км над уровнем моря

Фото: ИВиС ДВО РАН

В некоторых местах слой пепла, выпавшего после извержения вулкана, достиг 20 см

В некоторых местах слой пепла, выпавшего после извержения вулкана, достиг 20 см

Фото: кадр видео Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН

Пепловый шлейф составляет около 350 км

Пепловый шлейф составляет около 350 км

Фото: ИВиС ДВО РАН

В Козыревске (на фото) слой пепла составил 6–8 см

В Козыревске (на фото) слой пепла составил 6–8 см

Фото: ИВиС ДВО РАН

Директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, Алексей Озеров сообщил, что высота пеплового облака составила 15–20 км

Директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, Алексей Озеров сообщил, что высота пеплового облака составила 15–20 км

Фото: Дмитрий Левин / ТАСС

Выпадение пепла длилось около четырех часов

Выпадение пепла длилось около четырех часов

Фото: @bondarenko_ukmr

Пеплопад прошел в трех поселках Усть-Камчатского и ряде населенных пунктов Мильковского района Камчатского края

Пеплопад прошел в трех поселках Усть-Камчатского и ряде населенных пунктов Мильковского района Камчатского края

Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Толщина слоя вулканического пепла от извергающегося вулкана Шивелуч за четыре часа достигла 8,5 см

Толщина слоя вулканического пепла от извергающегося вулкана Шивелуч за четыре часа достигла 8,5 см

Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Из-за сильного пеплопада и опасности схода грязевых потоков с вулкана утром 11 апреля был временно приостановлен проезд по автодороге Мильково—Ключи—Усть-Камчатск

Из-за сильного пеплопада и опасности схода грязевых потоков с вулкана утром 11 апреля был временно приостановлен проезд по автодороге Мильково—Ключи—Усть-Камчатск

Фото: Правительство Камчатского края

В Козыревске и Майском из-за пеплопада отсутствует энергоснабжение. Кроме того, в этих населенных пунктах и поселке Ключи с утра из кранов течет вода с пеплом

В Козыревске и Майском из-за пеплопада отсутствует энергоснабжение. Кроме того, в этих населенных пунктах и поселке Ключи с утра из кранов течет вода с пеплом

Фото: Правительство Камчатского края

Вулканологи предупредили, что пепловое облако может накрыть Петропавловск-Камчатский, находящийся в 450 км от вулкана

Вулканологи предупредили, что пепловое облако может накрыть Петропавловск-Камчатский, находящийся в 450 км от вулкана

Фото: Правительство Камчатского края

Глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондарев предложил перевести школьников в поселках Ключи и Козыревск на дистанционное обучение на 10 дней

Глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондарев предложил перевести школьников в поселках Ключи и Козыревск на дистанционное обучение на 10 дней

Фото: @bondarenko_ukmr

Последний раз выпадение подобного количество пепла в Ключах происходило в 1964 году

Последний раз выпадение подобного количество пепла в Ключах происходило в 1964 году

Фото: @bondarenko_ukmr

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Высота его лавового купола — 2500 м над уровнем моря

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Высота его лавового купола — 2500 м над уровнем моря

Фото: @bondarenko_ukmr

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12 апреля около 10:00 по местному времени (2:00 мск) вулкан Шивелуч выбросил столп пепла высотой 10 км над уровнем моря

Фото: ИВиС ДВО РАН

В некоторых местах слой пепла, выпавшего после извержения вулкана, достиг 20 см

Фото: кадр видео Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН

Пепловый шлейф составляет около 350 км

Фото: ИВиС ДВО РАН

В Козыревске (на фото) слой пепла составил 6–8 см

Фото: ИВиС ДВО РАН

Директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, Алексей Озеров сообщил, что высота пеплового облака составила 15–20 км

Фото: Дмитрий Левин / ТАСС

Выпадение пепла длилось около четырех часов

Фото: @bondarenko_ukmr

Пеплопад прошел в трех поселках Усть-Камчатского и ряде населенных пунктов Мильковского района Камчатского края

Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Толщина слоя вулканического пепла от извергающегося вулкана Шивелуч за четыре часа достигла 8,5 см

Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Из-за сильного пеплопада и опасности схода грязевых потоков с вулкана утром 11 апреля был временно приостановлен проезд по автодороге Мильково—Ключи—Усть-Камчатск

Фото: Правительство Камчатского края

В Козыревске и Майском из-за пеплопада отсутствует энергоснабжение. Кроме того, в этих населенных пунктах и поселке Ключи с утра из кранов течет вода с пеплом

Фото: Правительство Камчатского края

Вулканологи предупредили, что пепловое облако может накрыть Петропавловск-Камчатский, находящийся в 450 км от вулкана

Фото: Правительство Камчатского края

Глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондарев предложил перевести школьников в поселках Ключи и Козыревск на дистанционное обучение на 10 дней

Фото: @bondarenko_ukmr

Последний раз выпадение подобного количество пепла в Ключах происходило в 1964 году

Фото: @bondarenko_ukmr

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Высота его лавового купола — 2500 м над уровнем моря

Фото: @bondarenko_ukmr

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