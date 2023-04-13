Белгородские ученые нашли в «белом дожде» пепел и песок

Ученые Инжинирингового центра Белгородского государственного университета (БелГУ) исследовали выпавшую во время дождя субстанцию, которая сегодня, 13 апреля, оставила грязные следы на одежде и машинах в областном центре. По предварительным данным, она не опасна, сообщил официальный Telegram-канал университета.

Анализ показал, что с высокой долей вероятности субстанция представляет собой смесь пепла (сгоревшей органики), песка и других примесей. По словам директора Инжинирингового центра Ивана Никулина, местные ученые проводят консультации с профильными специалистами по поводу возможных источников данного материала.

О белых следах на одежде и машинах сообщили и жители других регионов, в том числе Воронежской области. Главный метеоролог региона Александр Сушков в беседе с «ВестиВоронеж» предположил, что восточный ветер принес большое количество пепла с Камчатки. Там в начале недели начал извергаться вулкан Шивелуч. Близлежащие к нему населенные пункты накрыли пеплопады, которые стали сильнейшими за последние 60 лет.

Сергей Толмачев, Воронеж