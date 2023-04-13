Умерла одна из популяризаторов мини-юбки Мэри Куант

Британский дизайнер Мэри Куант умерла в возрасте 93 лет, cообщает Sky News со ссылкой на членов ее семьи. Она скончалась в своем доме Суррее. О причинах смерти не сообщается.
Мэри Куант
Фото: AP
Мэри Куант родилась в 1934 году в валлийской семье в Лондоне, окончила художественный колледж Голдсмита. В 1955 году открыла в Лондоне бутик «Базар», в котором впервые представила мини-юбку. Впоследствии она ввела моду на ботинки на низком каблуке, обтягивающие брюки, топы.
Помимо дизайна одежды и обуви Мэри Куант также занималась производством очков и косметики, а также разработала внутренний дизайн автомобиля Mini. В 1990 году Британский совет моды присудил Мэри Куант награду за ее вклад в английскую моду.