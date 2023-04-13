На Вторчермете планируют построить центр настольного тенниса на 5 тысяч кв. метров

На Вторчермете (район РТИ) планируют построить центр настольного тенниса, общей площадью 5 тыс. кв. м и минимум на 40 столов, сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект спортивного центра на РТИ

Фото: Глава Екатеринбурга Алексей Орлов / telegram Проект спортивного центра на РТИ

Фото: Глава Екатеринбурга Алексей Орлов / telegram

«Построенный в 1970 году стадион РТИ многие годы был "душой" микрорайона – здесь проходили заводские соревнования, по выходным приходили отдыхать сотни семей из окрестных кварталов. Но в 1990-е завод продал этот земельный участок в частные руки. "Когда возродят стадион РТИ?" - такой вопрос нередко задавали мне в соцсетях. Долгие годы общественники, Администрация города борются за это. Сейчас формируется схема передачи земли в муниципальную собственность», — рассказал мэр Алексей Орлов. Как сообщал ранее «Ъ-Урал» Prinzip выкупил участок в парке РТИ, а также участок рядом и планирует передать их администрации Екатеринбурга. На этих землях и планируется строительство спортивного центра.

По словам господина Орлова, администрация намерена обратиться к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой о софинансировании строительства.

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