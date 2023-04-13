Prinzip выкупил участки на РТИ и планирует передать их администрации Екатеринбурга

Уральская компания Prinzip выкупила участок в парке РТИ, а также участок рядом и планирует передать их администрации Екатеринбурга. Общая площадь участков составляет 2 га. «Отдаем землю городу, чтобы там появился спортивный объект — в основном, академия тенниса», — рассказал «Ъ-Урал» глава компании Геннадий Черных. Он добавил, что также там будет работать школа бокса, где дети смогут заниматься бесплатно.

По данным «Ъ-Урал», глава Prinzip сам выступил с идей построить школу бокса. К строительству спортивного комплекса может быть привлечена группа инвесторов. По данным Ura.ru, на место выезжал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вместе с Геннадием Черных, вице-мэрами Рустамом Галямовым и Игорем Сутягиным. Чиновники осмотрели действующую теннисную академию.

«Сегодня здесь новый собственник — Геннадий Черных, мы с ним сейчас формируем схему передачи земли в муниципальную собственность. У нас на эту территорию уже практически подготовлены и ГПЗУ (градостроительный план земельного участка), и вид разрешенного использования позволяет начинать проектирование (многофункционального центра)», — цитирует издание Алексея Орлова.

Напомним, несколько лет назад «Компания №8» Александра Панкратова планировала строить здесь жилье, но мэрия была против жилой застройки.

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