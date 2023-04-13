Рублев обыграл Хачанова и вышел в 1/4 финала Masters в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл своего соотечественника Карена Хачанова в матче третьего круга турнира серии Masters в Монте-Карло. Матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:2. Рублев вышел в 1/4 финала турнира.

Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. Рублев сделал пять эйсов, активно выиграл 22 мяча, допустил семь ошибок и реализовал три брейк-пойнта из трех. У Хачанова два эйса, одна двойная ошибка, 11 ошибок и один реализованный брейк-пойнт из одного.

В следующем раунде Андрей Рублев сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом. В последнем матче тот одержал победу над четвертой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом.

Грунтовый турнир серии Masters проходит в Монте-Карло с 9 по 16 апреля. Призовой фонд превышает €5,7 млн.

Лусине Баласян