«Балтийский лизинг»: мы готовы поддержать развитие рынка электрокаров в России

В России продолжает расти популярность личного электротранспорта. По итогам первого квартала 2023 года продажи электромобилей увеличились на 95% к результату аналогичного периода 2022 года. ООО «Балтийский лизинг» видит потенциал в этом сегменте и предлагает различные продукты для приобретения электромобилей и создания инфраструктуры для их обслуживания.

«Развитие электротранспорта — общий мировой тренд, который поддерживает и Россия. У автомобилистов появляется пользовательский опыт от использования электрокаров, бренды расширяют свои продуктовые линейки и предлагают выбор в части электромобилей, а главное — это направление активно поддерживает государство, делая использование электрокара более выгодным за счет налоговых преференций и прочих льгот», — рассказал заместитель коммерческого директора ООО «Балтийский лизинг» Дмитрий Тимофеев.

В начале апреля Toyota объявила о планах выпустить к 2026 году 10 новых моделей электрокаров, Tesla показала тизер своего бюджетного электрокара, а EXEED опубликовал официальное изображение электрического седана E03, мировая премьера которого состоится 18 апреля на Шанхайском автосалоне. Не отстают и отечественные бренды: линейка Evolute в 2023 году должна вырасти до 7 авто. Бренд планирует произвести и продать в 2023 году порядка 6 000 электромобилей и в течение пяти лет выйти на показатель в 20–25 000. В то же время на рынок электромобилей вышел «Москвич», к 2025 году производитель обещает создать электрокар на собственной универсальной платформе, это будет полностью российская разработка, включая собственные электродвигатель, батареи, редуктор.

«Балтийский лизинг» финансирует сделки с электрокарами с авансом от 15%, сроком от 12 до 60 месяцев. Для заключения договора необходим минимальный пакет документов, предварительное решение об одобрении заявки принимается за один день. Приобрести электромобиль можно и на условиях операционной аренды. В договоре лизинга будут указаны дополнительные услуги по выбору клиента: например, сезонная смена шин или ночное хранение автомобиля.

«Развитие электротранспорта должна обеспечивать среда. Нельзя ждать взрывного роста продаж и использования электромобилей без формирования должной инфраструктуры, прежде всего в части зарядных станций. Сейчас по всей стране бизнес активно участвует в ее создании при поддержке местных и федеральных властей. Понимая актуальность и важность этой повестки, мы приняли решение о запуске специальной программы экспресс-лизинга оборудования для электро-заправочных станций. Благодаря ей, у бизнеса появляется возможность быстро и просто получить лизинговое финансирование на это специфическое оборудование» — отметил Дмитрий Тимофеев.

В «Балтийском лизинге» приобрести оборудование для ЭЗС можно с авансом от 5%, сроком до 60 месяцев. При этом для заключения сделки понадобится минимальный пакет документов — анкета и паспорт руководителя.

Подать заявку на лизинг можно на официальном сайте baltlease.ru, по телефону 8 800 222 0 555, а также в мобильном приложении компании, которое доступно любому пользователю смартфона с App Store, Google Play и Huawei AppGallery. Это дает возможность быстро начать сотрудничество с компанией в любое удобное для вас время: регистрируйтесь, оставляйте заявку и следите за этапами ее обработки онлайн.

Справка. *При заключении договора лизинга индивидуально согласовываются условия оказания услуг, влияющие на сумму расходов, которую понесет лизингополучатель: срок лизинга, размер первого (авансового) платежа, интенсивность возмещения расходов на приобретение предмета лизинга в составе лизинговых платежей, удорожание, выбор страхователя, страховщика, стороны, на имя которой регистрируется предмет лизинга.

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