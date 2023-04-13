Главный коммунист Воронежа призвал «вычистить от либерализма» Платоновский фестиваль

Председатель воронежского обкома КПРФ и лидер фракции коммунистов в областной думе Андрей Рогатнев выступил с критикой организации международного Платоновского фестиваля искусств в Воронеже. Заявление господин Рогатнев сделал, выступая перед облдумой с репликой к отчету губернатора Александра Гусева о деятельности облправительства за последние пять лет в четверг, 13 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Воронежскую область нужно вычищать от крена в либерализм в культурной сфере. После того, как мы очистились от бояковщины, Платоновский фестиваль сегодня остается примером идеологической несменяемости его организаторов»,— сказал господин Рогатнев.

Фестиваль, по его мнению, находится под влиянием идей «либерального фашизма, англосаксов и их приспешников», действия которых коммунист в целом охарактеризовал как один из главных вызовов для региональных властей в 2022 году.

Свое заявление господин Рогатнев сформулировал как призыв в губернатору. Господин Гусев и другие парламентарии выступление коммуниста на заседании облдумы не комментировали. Господин Рогатнев, как писал ранее «Ъ-Черноземье», может представлять КПРФ на осенних выборах губернатора.

Напомним, Платоновфест в 2023 году пройдет в Воронеже двумя программами — летней и осенней. Областной бюджет выделяет на культурный форум более 37 млн руб. — помимо средств от спонсоров, продажи билетов, субсидий из бюджетов других уровней и иных источников финансирования.

В июне пройдут преимущественно мероприятия на открытом воздухе, большинство из них запланированы в выходные. В сентябре спектакли и концерты должны пройти, напротив, в залах. Состав осенних участников пока не раскрывается, а летняя программа была представлена в конце марта.

Подробнее о ней — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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