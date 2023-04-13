Обвиняемая в теракте в Петербурге Трепова находится в зоне карантина СИЗО «Лефортово»

Дарья Трепова, обвиняемая в совершении теракта в кафе на Университетской набережной, находится в зоне карантина СИЗО «Лефортово» в Москве, узнал 78.ru.

По данным издания, девушка пробудет там несколько дней. За это время ее должны осмотреть медицинские специалисты и после направить в обычную камеру для содержания подследственных. При этом такие камеры рассчитаны на двоих.

Взрыв произошел 2 апреля в кафе Street Food Bar на Университетской набережной в Петербурге. По данным Минздрава, погиб только Владлен Татарский, еще 42 человека получили травмы и обратились за медицинской помощью. Защита 26-летней Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта, 11 апреля обжаловала арест.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в хозяина квартиры, где после взрыва скрывалась Трепова, отправили под домашний арест.

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