Кубань вошла в топ регионов России по числу внесудебных банкротств

Краснодарский край стал четвертым среди регионов России по количеству внесудебных банкротств за первые месяцы 2023 года. В регионе зафиксировано 103 процедуры, сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Федресурса».

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Динамика Краснодарского края по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила 178%.

Лидером среди регионов стали Челябинская (там зафиксировано 151 процедура внесудебного банкротства), Омская (139) и Свердловская (108) области.

В России готовится законопроект о расширении возможности для внесудебного списания долгов. Он разработан Минэкономразвития. Планируется увеличить максимальную сумму списания от 500 тыс. до 1 млн руб. Это позволит обращаться за списанием долгов пенсионерам и женщинам в декрете.

В 2022 году в Краснодарском крае количество судебных банкротств составило 13,95 тыс. По этому показателю регион занял первое место в России.

Олег Исаев

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