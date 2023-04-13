Против школьника, устроившего стрельбу в школе, возбудили уголовное дело

СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего ученика 9 класса, который устроил стрельбу в школе на проспекте Науки. Подростку вменяют статью о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщили 13 апреля в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 13 апреля у общественной остановки около школы №633 в Калининском районе подросток произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в двух школьников. Затем в здании школы девятиклассник еще раз выстрелил в сторону учащихся и ранил еще трех одноклассников. Дети получили непроникающие ранения средней тяжести.

В настоящий момент следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и условия, способствовавшие преступлению, уточнили в пресс-службе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге подросток открыл стрельбу в школе.

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