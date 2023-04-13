Тюменского экс-полицейского будут судить за убийство родственника

В Тюмени бывшего сотрудника полиции будут судить за причинение смерти по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК РФ) своему родственнику, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, инцидент произошел в июле 2022 года. Обвиняемый 38-летний полицейский из Тобольска (Тюменская область), находящийся в отпуске, отправился на семейное торжество, после которого у него произошел конфликт с одним из родственников. Обвиняемый нанес мужчине тяжкие телесные повреждения, от которых тот скончался через несколько часов в больнице.

Как сообщили в прокуратуре, обвиняемый был уволен из МВД из-за проступка, порочащего честь сотрудника полиции. В ходе следствия вину он не признал.

Напомним, в Алапаевске (Свердловская область) бывшего сотрудника полиции будут судить за пособничество в незаконном приобретении наркотиков в значительном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 228 УК РФ).

Полина Хабарова

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