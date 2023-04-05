Свердловского экс-полицейского будут судить за незаконный оборот наркотиков

В Алапаевске (Свердловская область) бывшего сотрудника полиции будут судить за пособничество в незаконном приобретении наркотиков в значительном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 228 УК РФ). Как рассказал старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга, завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего бывшего сотрудника изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых МО МВД России «Алапаевский».

По данным следствия, в марте 2022 года мужчина через интернет договорился о приобретении наркотиков. Позже из «тайника» наркотики взял знакомый обвиняемого. Информация о местонахождении «тайника» поступила на телефон обвиняемого, а он передал ее своему знакомому. Отмечается, что в момент совершения преступления, обвиняемый был действующим сотрудников полиции.

«То, что нерадивый сотрудник не остался безнаказанным и не продолжил свою противоправную деятельность, помогая травить людей, заслуга сыщиков из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков полиции Алапаевска. Именно они успешно реализовались, задержав предателя интересов службы в ходе проверки оперативной информации. Он был уволен по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь представителя системы МВД на следующий день после изобличения», — прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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