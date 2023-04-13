Тольяттинская «Лада» возвращается в КХЛ со следующего сезона

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил состав участников сезона-2023/24. В нем примут участие 23 клуба. Среди них хоккейный клуб «Лада» из Тольятти, который выступит в КХЛ впервые с сезона-2017/18.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Алексей Морозов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Александр Чеботарев Фото: ХК «Лада» Следующая фотография 1 / 2 Алексей Морозов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Александр Чеботарев Фото: ХК «Лада»

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал ТАСС, что «Лада» будет играть в Восточной конференции. Генеральный директор тольяттинского хоккейного клуба Александр Чеботарев сообщил, что бюджет «Лады» на следующий сезон составит 1,4 млрд руб.

Вопрос об утверждении главного тренера клуба господин Чеботарев назвал преждевременным. По его словам, решение о том, кто возглавит команду, будет принято дней через десять. «Мы хотим видеть главным тренером своего воспитанника. Мы хотим такого тренера, для которого шесть тысяч болельщиков на арене что-то бы значили»,— добавил он.

Хоккейный клуб «Лада» был основан в 1976 году. До 1990 года клуб носил название «Торпедо». Является двукратным чемпионом России и обладателем Кубка Европы. После сезона-2014/15 тольяттинский клуб был исключен из КХЛ на основании рейтинга, учитывающего спортивные и экономические показатели. В шести сезонах КХЛ клубу только единожды удалось выйти в play-off — в сезоне-2008/09.

Милена Костерева