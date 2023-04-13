СвЖД в первом квартале выплатила 6,5 млрд рублей налогов

За январь-март 2023 года Свердловская железная дорога (СвЖД) выплатила в бюджеты всех уровней и внебюджетные социальные фонды 6,5 млрд руб., что на 12% выше показателей аналогичного периода 2022 года, сообщила пресс-служба СвЖД.

В частности, в бюджет Свердловской области СвЖД направила 1,2 млрд руб., Тюменской области — 0,5 млрд руб., Ханты-Мансийского автономного округа– Югры — 0,5 млрд руб., Ямало-Ненецкого автономного округа — 0,2 млрд руб. В 2023 году для нужд РЖД планируется приобрести продукцию предприятий Свердловской, Тюменской областей и Пермского края на общую сумму 48,6 млрд руб.

Свердловская железная дорога работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края, обслуживая 10% территории Российской Федерации и 7% населения страны. Напомним, за январь-март 2023 года на СвЖД перевозки пассажиров выросли на 18,7% относительно прошлогодних показателей. В пригородном сообщении отправлено 4,7 млн пассажиров (+17,9%), в дальнем следовании — 1,8 млн (+20,8%).

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте