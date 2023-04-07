Перевозки пассажиров на СвЖД в марте выросли на 16%

С вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) в марте 2023 года отправили 2,3 млн пассажиров, что на 16,6% выше показателей марта 2022 года, сообщила пресс-служба СвЖД. В пригородном сообщении отправлено 1,7 млн пассажиров (+15,5%), в дальнем следовании — 600 тыс. (+19,6%). Пассажирооборот на СвЖД в марте вырос на 15,6% до 636 млн пасс-км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В целом за январь-март 2023 года на СвЖД перевозки пассажиров выросли на 18,7% относительно прошлогодних показателей и составили 6,5 млн. В пригородном сообщении отправлено 4,7 млн пассажиров (+17,9%), в дальнем следовании — 1,8 млн (+20,8%). Пассажирооборот в первом квартале 2023 года вырос на 16,9% и составил 1,9 млрд пасс-км.

Свердловская железная дорога работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. Напомним, на майские праздники на СвЖД назначены 10 дополнительных поездов дальнего следования. Ожидается, что наибольший спрос пассажиров на поездки будет приходиться на 28 апреля и 5 мая, 1 и 9 мая.

Диана Сунагатуллина

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