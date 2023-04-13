Вандалы похитили 34 решетки с фонтана «луч» в парке 300-летия Петербурга

Неизвестные похитили 34 решетки, расположенные на лотках дождеприемных устройств вокруг фонтана «Луч» в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Пропажу обнаружили сотрудники «Водоканала», пришедшие обслуживать сооружение в преддверии открытия сезона фонтантов.

«Во время подготовки сооружений к сезону работники предприятия все чаще сталкиваются с тем, что горожане используют фонтанные чаши как места для отдыха и экстремальных развлечений. Если вы стали свидетелями вандализма, порчи общественного имущества, сообщите об этом в правоохранительные органы или по номеру 004»,— говорится в сообщении пресс-службы «Водоканала Санкт-Петербурга».

Представители предприятия также добавили, что уже зафиксировано несколько случаев повреждений чаш фонтанов из-за использования их в качестве рамп для катания на скейтбордах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сезон фонтанов в Петербурга откроется 22 апреля.

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