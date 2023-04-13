ФСБ связала теракт с украинскими спецслужбами и руководителями ФБК Волковым и Ждановым

Федеральная служба безопасности России назвала организаторами теракта на Университетской набережной, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, украинские спецслужбы, сообщили 13 апреля в пресс-службе ведомства.

По версии ФСБ, Дарья Трепова, находящаяся в настоящий момент в СИЗО по обвинению в совершении теракта, совместно с гражданином Украины Юрием Денисовым. Он якобы прибыл в Россию из Киева через латвийскую границу, передал девушке с помощью службы доставки через посредника взрывное устройство, а после взрыва, 3 апреля, улетел из страны в Турцию транзитом через Армению. Россия инициировала процедуру объявления Денисова в международный розыск.

В ведомстве также утверждают, что совершить теракт призвали представители Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) Иван Жданов и Леонид Волков (оба объявлены иностранными агентами).

Взрыв произошел 2 апреля в кафе Street Food Bar на Университетской набережной в Петербурге. По данным Минздрава, погиб только Владлен Татарский, еще 42 человека получили травмы и обратились за медицинской помощью. Защита 26-летней Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта, 11 апреля обжаловала арест.

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