«Биннофарм Групп» поддержала научную конференцию, посвященную 80-летию Курганской области

Всероссийская научно-практическая конференция «Курганская область в истории России», посвященная 80-летию региона, собрала в областной научной библиотеке имени А. К. Югова ведущих историков, краеведов, исследователей родного языка из разных городов нашей страны. Мероприятие прошло при поддержке «Биннофарм Групп». Наряду с Курганским государственным университетом, Российским историческим обществом и Управлением культуры Курганской области в работе конференции приняли участие представители ПАО «Синтез» (входит в «Биннофарм Групп»).



Эксперты компании рассказали о том, как люди создают историю целого предприятия, о профессиональных династиях, которые образовались на одной из крупнейших производственных площадок России. Несмотря на то, что в этом году предприятие отметит 65-летний юбилей, общий стаж работы на ПАО «Синтез» членов одной из династий превышает четыре века.

Борис Жоров, исполнительный директор ПАО «Синтез»: «Участие в таких мероприятиях имеет для нас огромное значение, поскольку деятельность ПАО «Синтез» неразрывно связана с экономикой и историей Курганской области. Уверен, на конференции нам удалось донести мысль о том, что «Синтез» - часть судьбы каждого местного жителя. Предприятие всегда заботилось о персонале, и поэтому сотрудники работают здесь годами. «Синтез» сыграл немалую роль в развитии Кургана, и мы продолжим трудиться на благо региона, чтобы он процветал и совершенствовался».

Курганская областная универсальная научная библиотека имени А.К. Югова, созданная более 100 лет назад, является партнером «Биннофарм Групп» и по праву считается главной библиотекой Зауралья. Универсальные по содержанию фонды насчитывают более 2,3 млн. различных видов документов.

Мария Колчеданцева, заместитель директора курганской областной универсальной научной библиотеки имени А.К. Югова: «Мы рады, что уже в третий раз наша конференция обретает статут научно-практической и Всероссийской. Считаем, что конференция вносит весомый вклад в научную деятельность нашего региона, открывает новые имена и проясняет факты из истории нашего региона».

Гости мероприятия приняли участие в работе выставок и интерактивных площадок. Государственный архив социально-политической истории Курганской области представил собственные коллекции исторических фотографий, на снимках изображены известные люди, знаковые события, а также деятели, которые внесли наиболее значимый вклад в развитие региона.

«Биннофарм Групп» - одна из ведущих фармацевтических компаний России, собравшая под единым управлением производственные площадки в различных регионах страны и выпускающая широкий спектр качественных и доступных препаратов. Компания производит широкий ассортимент рецептурных и безрецептурных лекарственных средств (450+ регистрационных удостоверений препаратов, 200+ фармакологических групп, 300+ млн упаковок лекарственных препаратов ежегодно). «Биннофарм Групп» входит в топ-10 компаний на розничном фармацевтическом рынке России, занимая второе место среди отечественных производителей этого сегмента. (по данным AlphaRM). «Биннофарм Групп» объединяет производственные площадки, расположенные в различных регионах России: ПАО «Синтез» (г. Курган), АО «Алиум» (Оболенск в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), АО «Биоком» (г. Ставрополь). «Биннофарм групп» работает над созданием одного из самых современных R&D-центров в России, где будут размещены химические и биотехнологические лаборатории по разработке лекарственных препаратов. ЦНИР объединит компетенции научно-исследовательских лабораторий, которые размещены на производственных площадках компании. Основным акционером «Биннофарм Групп» является АФК «Система», публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов в различных отраслях экономики. В 2021 и 2022 годах «Биннофарм Групп» осуществила два выпуска корпоративных облигаций, которым присвоен рейтинг ruA («Эксперт РА»). Ценные бумаги получили премию Cbonds Awards в номинации «Лучшая сделка первичного размещения фармацевтической компании», а также высокую оценку экспертов «РБК Инвестиции» и Открытие Research. Развитие человеческого капитала — основной принцип «Биннфарм Групп». Численность персонала компании составляет около 4 000 человек. В 2022 году «Биннофарм Групп» вошла в рейтинг Forbes «Лучшие работодатели России», а также стала финалистом рейтинга работодателей HH.RU 2022.

ООО «Биннофарм Групп»