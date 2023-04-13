В Самарской области подешевели гречка, свекла и морковь

Цены на ряд товаров и услуг в Самарской области изменились за минувшую неделю. В частности, больше всего (на 4,5%) из продуктов за прошедшую неделю подорожали свежие огурцы: один кг этого продукта в среднем стоит 192,16 руб. Об этом сообщает Самарастат.

Одновременно с этим в области снизилась стоимость гречневой крупы (на 3,4% 71,2 руб. за один кг), столовой свеклы (на 3%; 33,2 руб. за один кг) и моркови (на 1,4%; 33,2 руб. за один кг). Ранее сообщалось о росте цен в Самарской области на муку, рис и детские консервы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Георгий Портнов