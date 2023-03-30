В Самарской области за неделю подорожали мука, рис и детские консервы

Цены на ряд товаров изменились в Самарской области за неделю. Больше всего за указанный период в регионе подорожали мясные консервы для детского питания (на 3,1%): один кг этого продукта стоит в среднем 1090 руб. Об этом сообщает Самарастат.

Также в регионе за минувшие семь дней выросли цены на пшеничную муку (на 2,7%; 43,5 руб. за один кг) и шлифованный рис (2,7%; 100,8 кг за один кг). Одновременно с этим в Самарской области подешевели бананы (на 2,6%; 117,3 руб. за один кг) и спиртные напитки крепостью 40C (на 2,4%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Георгий Портнов