На курорте «Роза Хутор» зацвела сакура

Несмотря на то что верхушки гор до сих пор покрыты снегом и сезон катания еще продолжается, прекрасные бутоны распустились на нижней площадке курорта, в Роза Долине — на высоте 560 метров над уровнем моря. Красота сакуры, или, как ее еще называют, вишни саржента, привлекает тысячи любителей фотографий, а снимки цветущих деревьев заполняют ленты социальных сетей.
— Конечно, дерево сакуры чаще всего ассоциируется с Японией. Для нашей местности характерны другие растения — дубы, буки, грабы, пихты, которые создают яркий зеленый наряд. Чтобы дать возможность гостям полюбоваться необычными для кавказского Причерноморья деревьями, на курорте «Роза Хутор» было высажено семь сакур,— рассказала агроном «Роза Хутор» Анна Мурашова.
Саженцы сакуры на горном курорте появились 2013 году. Благодаря хорошему климату и постоянной заботе за десять лет маленькие растения достигли высоты в три метра и превратились во взрослые деревья.
— Сакура — растение не капризное. Тем не менее круглый год мы ухаживаем за этими деревьями, производим подкормку удобрениями, осенью обязательно обрезаем. В благодарность за заботу каждую весну они покрываются пышным цветом,— поделилась Анна Мурашова.
Период цветения сакуры — недолог, примерно две недели. Чуть позже на курорте «Роза Хутор» расцветет более поздний ее сорт — махровая. Помимо вишни саржента в апреле здесь можно наблюдать цветение изящных магнолий — кобус и суланжа.
— Флора и фауна Кавказского Причерноморья чрезвычайно богаты. Здесь встречается свыше 1650 видов аборигенных растений. Более 180 видов животных и растений являются редкими и занесены в списки Красных книг. Каждый пятый вид является эндемиком, то есть больше нигде в мире не произрастает. Поднимаясь на канатных дорогах «Роза Хутор», можно совершить путешествие по самым разным растительным поясам. Именно поэтому пока на отметке 560 метров над уровнем моря цветут экзотические сакура и магнолии, на высотах до 1100 метрах распустились краснокнижные подснежники Воронова,— рассказал главный эколог курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев.
Как только сойдет снег, в горах распустятся редкие растения, занесенные в Красную книгу,— желтые лилии Кессельринга и белоснежный кандык кавказский. А в июне склоны «Роза Хутор» покроются рододендронами.
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