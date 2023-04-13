Власти объяснили громкие звуки в Кашире, Тульской и Калужской областях преодолением самолетами звукового барьера

Громкие звуки, о которых сообщали жители Тульской и Калужской областей, а также подмосковного города Каширы, стали результатом перехода самолета на сверхзвуковой режим. Об этом заявили в правительствах регионов и МЧС.

Жители ряда городов и районов Тульской области в соцсетях пожаловались, что в домах дрожали стекла, срабатывала автомобильная сигнализация. Аналогичные жалобы поступили от жителей соседней Калужской области.

«В соцсетях люди сообщают о хлопках, которые были слышны в разных частях региона. Росавиация подтвердила пролет сверхзвуковых самолетов»,— написал в Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша. В комментариях к его посту жители области указали, что слышали около шести «хлопков».

В ГУ МЧС по Тульской области заявили об отсутствии информации об авариях и нештатных ситуациях на территории региона. Там также заверили, что источником звука стал переход самолета на сверхзвуковой режим.

Глава городского округа Кашира Николай Ханин сообщил о серии «нескольких громких хлопков». Он указал, что понимает обеспокоенность жителей Каширы «с учетом нынешней ситуации». Однако, по его словам, поводов для паники нет. «Громкие звуки — результат перехода самолетов на гиперзвуковой режим. Наша авиация работает штатно. Прошу сохранять спокойствие и бдительность»,— написал он в Telegram-канале.