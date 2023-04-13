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Программа капремонта Ленобласти превысила утвержденный в 2014 году бюджет на более чем 700 млн рублей

С начала запуска программы капитального ремонта жилых домов в Ленинградской области на нее было потрачено 26,77 млрд рублей, что на 770 млн превысило утвержденные планы, посчитал «Деловой Петербург». При этом ремонт был выполнен только в трети внесенных в программу зданий.

Всего в регионе в программу включено 12,2 тыс. домов, в которых до 2043 года запланировано более 133 тыс. работ. На сегодняшний день выполнено или выполняется около 15,3 тыс. ремонтных мероприятий силами 168 подрядчиков.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный может увеличить взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов.

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