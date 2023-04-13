На Урале экспорт муки и макарон в Китай вырос в восемь раз

Экспорт макаронных изделий в Китай из Уральского федерального округа (УрФО) в 2022 году вырос в восемь раз, по сравнению с 2021 годом, рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. Так, по итогу года было экспортировано более 2 тыс. тонн макарон и более 5 тыс. тонн пшеничной и ржаной муки (вырос в 7,5 раз). Половина объема муки была отправлена в Китай, где спрос на макаронные изделия вырос также в восемь раз.

По данным таможенного управления, доля уральских макарон из общего экспорта РФ в 2022 году составила 72%. По словам начальника Уральского таможенного управления Алексея Фролова, за первые два месяца 2023 года в Китай было отправлено более 100 тонн мучной продукции. В 2022 году европейские страны отказалась от поставок уральских макарон, в то время, как Китай принял 215 тонн, что на 189 тонн больше, чем в 2021 году.

С начала 2023 года в УрФО завезено более 29 тыс. тонн плодовоовощной продукции, что на 12 тыс. тонн больше, относительно аналогичного периода прошлого года.

Полина Хабарова

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